Антонов: США потеряли связь с реальностью, заявляя о столкновении с Россией
Антонов назвал недопустимыми заявления о столкновении армий России и США
Вашингтон, 7 декабря, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Заявление главы Белого дома Джо Байдена об «атаке» России на НАТО прозвучало для оправдания расходов США, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что такие «страшилки» фабрикуются властями Америки, для того чтобы оправдаться перед налогоплательщиками за «баснословные траты» на поддержку ВСУ, на «сдерживание» России.
США потеряли связь с реальностью в попытке обострить украинский конфликт. Байден с лёгкостью рассуждает о вероятности прямого столкновения армий двух стран, такая провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы, добавил Антонов.
Ненасытный военно-промышленный комплекс США продолжает выделять очередной пакет помощи киевским неонацистам. Вашингтону следует одуматься и не сеять хаос во всём мире, пытаясь спасти от заката гегемонию США, заключил российский посол.
Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в специальном обращении Байден заявил, что в случае успешного завершения специальной военной операции Россия после победы над Украиной атакует страны НАТО. Такое развитие событий втянет США в военный конфликт. Если Вашингтон прекратит оказывать Украине военную помощь, под угрозой окажется и поддержка со стороны европейских стран, сказал он.
В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказал мнение о том, что есть вероятность «вовлечения» американских военных в случае победы России над Украиной. Кроме того, Россия после победы в спецоперации может выступить против одного из союзников США по НАТО, считает он.