Вашингтон, 7 декабря, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Заявление главы Белого дома Джо Байдена об «атаке» России на НАТО прозвучало для оправдания расходов США, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Он подчеркнул, что такие «страшилки» фабрикуются властями Америки, для того чтобы оправдаться перед налогоплательщиками за «баснословные траты» на поддержку ВСУ, на «сдерживание» России.

США потеряли связь с реальностью в попытке обострить украинский конфликт. Байден с лёгкостью рассуждает о вероятности прямого столкновения армий двух стран, такая провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы, добавил Антонов.

Ненасытный военно-промышленный комплекс США продолжает выделять очередной пакет помощи киевским неонацистам. Вашингтону следует одуматься и не сеять хаос во всём мире, пытаясь спасти от заката гегемонию США, заключил российский посол.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в специальном обращении Байден заявил, что в случае успешного завершения специальной военной операции Россия после победы над Украиной атакует страны НАТО. Такое развитие событий втянет США в военный конфликт. Если Вашингтон прекратит оказывать Украине военную помощь, под угрозой окажется и поддержка со стороны европейских стран, сказал он.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказал мнение о том, что есть вероятность «вовлечения» американских военных в случае победы России над Украиной. Кроме того, Россия после победы в спецоперации может выступить против одного из союзников США по НАТО, считает он.