Грозный, 3 декабря, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль во время первого тайма матча в рамках РПЛ против грозненского «Ахмата» толкнул футболиста из команды противника Бернарда Беришу и получил красную карточку.

РИА Новости / Алексей Филиппов Гильермо Абаскаль

Игра проходит 3 декабря в Грозном. Инцидент случился, когда Бериша, забив первый гол в игре на 34-й минуте, подбежал к трибунам красно-белых праздновать свою удачу. Тогда тренер его и толкнул.

Главный судья Евгений Кукуляк показал Берише жёлтую карточку, а Абаскалю — красную, удалив последнего с поля. Когда тренер уходил, в него кто-то бросил полную пластиковую бутылку.

После первого тайма счёт был 1:1. Во втором тайме «Ахмат» снова вышел вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов 30 ноября призвал прекратить травлю Абаскаля. Он обратился к журналистам, отметив, что они вряд ли лучше разбираются в футболе, чем тренер.