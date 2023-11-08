Москва, 8 ноября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Раису Максимову планово госпитализировали для переливания крови. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на семью артистки.

Владимир Песня/РИА Новости Актриса Раиса Максимова

«Раиса Викторовна уже в возрасте, костный мозг не работает должным образом, гемоглобин падает, и периодически ей необходимо переливание крови. Мы её госпитализируем для этого уже не первый раз. Сейчас она действительно в больнице, но это планово, всё в порядке», — приводит агентство слова собеседника.

Раиса Максимова в 1956 году стала выпускницей Школы-студии МХАТ в Москве, была принята в труппу театра. При разделе театра на два коллектива в 1987 году ушла в МХТ им. Чехова. Дебютной ролью в кино для неё стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Фёдора Достоевского «Идиот». Также актриса известна телезрителям по фильмам «Послушай, не идет ли дождь…», «Моя судьба» и сериалу «Закон и порядок».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября экстренно госпитализировали актёра и режиссёра Юрия Соломина. Врачи подтвердили у него микроинсульт. Художественного руководителя Малого театра перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии. На работе театра госпитализация Соломина никак не скажется, поскольку он делегировал свои полномочия худсовету, все спектакли состоятся.