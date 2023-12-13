Анкара, 13 декабря, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Представители туристического и гостиничного бизнеса из-за роста издержек выступили за изменение системы «всё включено» в отелях. Об этом рассказало местное издание Turizmgazetesi со ссылкой на турецких экспертов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Всё включено» хотят скорректировать, но отказываться от неё в Турции не собираются. Предлагается рассмотреть модель «плати по мере использования», внедрив её в All Inclusive, что может создать ценовое преимущество.

«Из-за конкурентных условий мы слишком сильно наполнили систему «всё включено». В неё интегрируют модель «плати по мере использования». Те, кто хочет использовать эту модель, меняют свои системы. В новую эпоху туристы смогут воспользоваться услугами «все включено» без алкоголя», — пояснил глава Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья Каан Кавалоглу.

Вместе с этим рассматривают модель, в которой, по мнению генерального директора Nirvana Hotels Корхана Альшана, тот туристы смогут выбирать продукты, которые ему нужны.

«Нам нужно разнообразить содержание этой системы. За это заплатит турист, который не употребляет алкоголь во время отпуска? Мы думаем над этим вопросом и планируем предложить потребителю модель, в которой он сможет выбирать продукты, которыми будет пользоваться», — рассказал Альшан.

Как сообщало 2 августа ИА Регнум, Турция впервые за всю историю туризма вошла в пятёрку самых дорогих курортов для россиян. Средний чек для отдыха на двоих за 10 дней стал равняться 183 тыс. рублей.

Также в ноябре 2023 года в Турции ужесточили правила аренды жилья для туристов. Теперь арендодатель, сдающий жильё в аренду менее, чем на 100 дней, должен будет вначале получить лицензию и согласие всех собственников в здании. Если сделать этого ему не удалось, но аренду он организовал, его могут оштрафовать на крупную сумму.