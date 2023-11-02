Анкара, 2 ноября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В Турции ужесточили правила аренды жилья для туристов. Как стало известно 2 ноября, арендодатель, сдающий жильё в аренду менее, чем на сто дней, должен будет вначале получить лицензию и согласие всех собственников в здании. Если сделать этого ему не удалось, но аренду он организовал, его могут оштрафовать на крупную сумму.

(сс) Mark Ahsmann Стамбул. Турция

Как говорится в публикации турецкого ежедневника Resmi Gazete, когда все предварительные процедуры соблюдены, на вход в дом арендодателя вешается специальная табличка с квалификацией, определяемой министерством туризма страны.

«Плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться министерством. Если жильё, сдаваемое в аренду для туристов, представляет собой квартиру в здании, для получения разрешения необходимо представить согласие всех собственников на этажах в этом здании», — приводится выдержка из закона.

Арендодателя, который не выполнил необходимые условия сдачи, могут оштрафовать на 100 тыс. турецких лир ($3,5 тыс.) за каждый арендованный объект. На устранение недочёта им предоставят 15 дней, по истечении которых оштрафуют уже на 500 тысяч лир ($17,6 тыс.), если разрешение так и не будет получено. Штраф в 1 млн лир ($35,3 тыс.) наложат на того, кто и далее не выполнит необходимые условия аренды, отмечается в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября вице-президент турецкой Федерации отельеров (TÜROFED) Мехмет Ишлер заявил, что в стране планируют продлить туристический сезон. Как он отметил, бронирования отелей в Турции шли медленно, и турсектор лишь в августе начал приближаться к ожидаемым показателям. Ишлер уверен, что ещё удастся достичь цель в 60 млн туристов. По его словам, после февральских землетрясений страна столкнулась с негативными последствиями, но продолжает быть одним из наиболее популярных туристических направлений.

Позднее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что власти решили с 2024 года сделать платным вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле для иностранцев. По его словам, для турецких граждан вход останется свободным, а для туристов организуют отдельный вход.