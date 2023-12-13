Москва, 13 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В течение месяца ожидается стабилизация цен на куриное яйцо за счёт импортных поставок, сообщили 13 декабря в пресс-службе Минсельхоза.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«В ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — рассказали в ведомстве.

В Минсельхозе пояснили, что до конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. При этом в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка ведомство приняло решение об обнулении импортных пошлин.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз 1,2 миллиарда яиц. Эта мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Минэкономразвития 13 декабря отметили, что сейчас размер ввозной пошлины на яйцо составляет 15% от стоимости продукции. Так, обнуление импортных пошлин на яйца в краткосрочной перспективе сбалансирует внутренний рынок пищевого яйца и обеспечит рост предложения.

Глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что в верхнем ценовом регистре продуктовым сетям хватает яиц. Эта продукция широко представлена в диапазоне 90–110 рублей, но у ретейлеров нет в достаточном объеме продукции, стоимость которой не превышала бы 60–70 рублей.

При этом в Генпрокуратуре 8 декабря отметили, что средняя розничная цена на куриное яйцо за год увеличилась более чем на 40%. По данным Росстата, куриные яйца в торговых сетях подорожали в разных регионах России от 10% до почти 30%.