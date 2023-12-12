Брюссель, 12 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Европейские дипломаты из-за позиции Венгрии ведут обсуждения того, как экстренного профинансировать Украину вне пределов бюджета организации. Об этом 12 декабря написала газета Financial Times.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала не поддаваться давлению с целью отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи», — говорится в публикации.

По данным газеты, в этих обсуждениях принимают участие члены Еврокомиссии и крупных европейских государств, которые, предположительно, возьмут на себя большую часть расходов по помощи Украине. Однако и на эту помощь ЕС потребуется больше времени.

«Никто не хочет этого делать, если бы этого не требовалось… Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — заявил газете один из дипломатов.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна не изменит позиции по пакету помощи Киеву из бюджета ЕС и пока не видит причин для изменения своего мнения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может оказаться на грани выживания в случае, если ЕС не сможет принять решение о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро. Она уточнила, что киевские власти пока не получили никаких заверений в том, что получат дополнительную помощь от ЕС в той или иной форме.

Портал Euractiv 11 декабря написал, что начало переговоров о возможности вступления Украины в ЕС могут перенести на март 2024 года, если Венгрия на декабрьском саммите не даст согласия на это. Отмечалось, что из-за позиции венгерской стороны под вопросом также оказалось выделение Киеву финансовой помощи в размере 50 млрд евро.