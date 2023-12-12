СМИ: в ЕС ищут лазейку для финансирования Украины без Венгрии
FT: ЕС ищет лазейку для внебюджетного финансирования Украины из-за Венгрии
Брюссель, 12 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Европейские дипломаты из-за позиции Венгрии ведут обсуждения того, как экстренного профинансировать Украину вне пределов бюджета организации. Об этом 12 декабря написала газета Financial Times.
«Дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, поскольку Венгрия пообещала не поддаваться давлению с целью отказаться от своего вето на критически важный для Киева пакет помощи», — говорится в публикации.
По данным газеты, в этих обсуждениях принимают участие члены Еврокомиссии и крупных европейских государств, которые, предположительно, возьмут на себя большую часть расходов по помощи Украине. Однако и на эту помощь ЕС потребуется больше времени.
«Никто не хочет этого делать, если бы этого не требовалось… Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — заявил газете один из дипломатов.
Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна не изменит позиции по пакету помощи Киеву из бюджета ЕС и пока не видит причин для изменения своего мнения.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может оказаться на грани выживания в случае, если ЕС не сможет принять решение о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро. Она уточнила, что киевские власти пока не получили никаких заверений в том, что получат дополнительную помощь от ЕС в той или иной форме.
Портал Euractiv 11 декабря написал, что начало переговоров о возможности вступления Украины в ЕС могут перенести на март 2024 года, если Венгрия на декабрьском саммите не даст согласия на это. Отмечалось, что из-за позиции венгерской стороны под вопросом также оказалось выделение Киеву финансовой помощи в размере 50 млрд евро.