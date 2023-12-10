Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Авторитет Совбеза ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш на открытии Дохийского форума в Катаре.

Xie E/Global Look Press Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш

«Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа», — сказал он.

Гутерреш добавил, что гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми.

Число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно, добавил генсек ООН. По его словам, помимо военных действий им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании. ГА ООН призвала к немедленному прекращению огня и требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

8 декабря США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США своим вето вынесли приговор тысячам жителей Палестины и Израиля.