Москва, 12 декабря, 2023, 19:39 — ИА Регнум. В Доме молодёжи на выставке-форуме «Россия» 12 декабря подвели итоги Всероссийского форума «ГосСтарт». Результаты трёхдневной работы участники федеральной программы презентовали первому замруководителя Администрации президента Сергею Кириенко и главе Росмолодёжи Ксении Разуваевой.

Алексей Майшев /Фотохост-агентство РИА Новости Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

«ГосСтарт» объединил 300 управленцев из 64 регионов страны. Три дня они провели в Нижнем Новгороде, где в командах работали над проектами сопровождения молодых госслужащих. Форум включил в себя образовательную программу, обмен опытом с экспертами и презентацию успешных региональных практик. В итоговый день форума в Москве участники презентовали пять предложений, которые войдут в будущую программу развития «ГосСтарта».

«Спасибо вам за неравнодушное отношение к проекту. Вас уже больше 30 тысяч человек!», — обратилась к участникам Разуваева.

Глава Росмолодёжи отметила, что важно чётко сформулировать, для чего государству программа «ГосСтарт» и какая польза людям от проекта. Она добавила, что необходимо сделать, чтобы сотни тысяч молодых людей, которые хотят связать профессиональный путь со служением стране, могли достигать высоких результатов.

Среди проектов участники представили идеи по формированию системы подготовки и мотивации наставников госсектора и созданию института преемственности. Помимо этого, в проектах отразили темы не только развития стажировок и популяризации кадровых конкурсов, но и формирование молодёжных советов, а также инициативы, связанные с развитием кадрового потенциала.

«ГосСтарт» — федеральная программа от Росмолодёжи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Её цель состоит в том, чтобы сделать госслужбу привлекательной среди молодёжи, дать действующим и будущим специалистам возможность приобретать необходимые знания и навыки для профессионального развития. В 2023 году в ней приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин призвал идти на госслужбу только при наличии «жгучего желания» служить людям.