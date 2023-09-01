Москва, 1 сентября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Только тем стоит идти на государственную службу, у кого есть жгучее желание служить стране и людям. Об этом президент Владимир Путин заявил 1 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Известия/Алексей Майшев

Отвечая на вопрос о качествах, необходимых для госслужбы и должности президента, он отметил, что скажет общие тривиальные вещи, без которых нельзя обойтись. Госслужба — это служба, это служение людям, своей стране.

«Хочется служить людям — иди и занимайся этим делом, не хочется — лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер также объяснил, что делает людей счастливыми. По его словам, человеку важно найти себя, в таком случае у него есть шанс максимально себя реализовать. Он получает удовлетворение от того, что делает, получает и результат, и признание. Посвящение своей жизни и своих результатов семье, окружающему миру, своей стране и «делает человека счастливым».