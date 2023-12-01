Берн, 1 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Власти Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом 1 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на швейцарский Госсекретариат экономики.

Christophe Bluntzer/ Impact Photos/ Global Look Press 060405 gaf u54 765

Отмечается, что данные — предварительные, в несколько раз при этом увеличившиеся по сравнению с 2022 годом, когда в стране сообщили о заморозке российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд) после присоединения к антироссийским санкциям. Точную актуальную цифру назвать сложно из-за постоянного изменения санкционных списков и судебных дел по заморозке или разморозке активов.

Швейцария, несмотря на нейтральный статус и неучастие в Евросоюзе, поддержала антироссийские рестрикции в связи со спецоперацией на Украине. В марте 2022 года правительство России утвердило список недружественных иностранных государств, в котором оказалась и Швейцария.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия долгое время искала правовые основания для отъёма российских активов, а канцлер Германии Олаф Шольц называл ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов Центробанка. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки активов России. Президент Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов за рубежом.

Позднее глава ВТБ Андрей Костин оценил перспективу остановки притока долларов в Россию и назвал её маловероятной, так как Запад не включает в санкции производственный сектор и продолжает закупки российских нефти и газа, а ЕС перестал торопиться с введением новых санкций.

Мнение Костина оценила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, которая в беседе с ИА Регнум отметила, что если российские власти запретят уходящим из страны западным компаниям продавать активы, это обернётся большими негативными последствиями.

В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов. Она отметила, что нельзя сравнивать это с арестом активов. США обсудят налог с ЕС, добавила она.