Москва, 12 декабря, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России отразили атаку на запорожском направлении в зоне специальной военной операции, нанеся поражение украинской десантно-штурмовой бригаде, сообщил 12 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловка», — сообщил он.

Также украинские войска на запорожском направлении потеряли до 70 военнослужащих, а также три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Конашенков проинформировал, что на запорожском направлении потери украинской армии за сутки составили до 45 военных. Кроме того, российские бойцы в этом регионе уничтожили у противника гаубицу Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 12 декабря сообщил о значительном продвижении российских войск в регионе. Он также отметил большие потери украинских подразделений, в том числе в рядах считающегося элитным нацформирования «Марун», на место которого прислали мобилизованных.