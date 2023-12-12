Москва, 12 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Неудачи украинских военных в зоне боевых действий приводят к «раскачиванию лодки» внутри Украины и подрыву авторитета власти. Об этом 12 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

В ответ на вопрос, может ли замена главы киевского режима Владимира Зеленского способствовать началу дипломатического урегулирования конфликта, Песков отметил, что в этом случае речь, скорее всего, идёт о долгосрочной перспективе.

Представитель Кремля уточнил, что российские спецслужбы в этом вопросе используют специфическую информацию, на основе которой они делают подобные выводы.

«Но то, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это действительно видно невооруженным глазом», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, на Западе всё чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. По его словам, глава киевского режима зашёл слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника конфликта с Россией.

Позднее в этот же день в пресс-бюро СВР уточнили, что возможными преемниками Зеленского могут стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов, глава офиса президента Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Алексей Арестович (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в России) или мэр Киева Виталий Кличко. По данным ведомства, именно эти кандидатуры рассматривает сейчас Евросоюз.