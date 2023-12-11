Москва, 11 декабря, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Страны Запада всё чаще обсуждают необходимость замены главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Зеленский зашёл слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника конфликта с Россией.

«В службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада всё чаще обсуждают между собой необходимость замены <…> Зеленского», ― говорится в заявлении Нарышкина, распространённом пресс-бюро СВР.

Среди причин ― неудачи на фронте, беспредельная коррупция на Украине и утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона.

По мнению Нарышкина, в качестве возможной замены Зеленскому страны Запада рассматривают главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, главу офиса лидера киевского режима Андрея Ермака, начальника ГУР Украины Кирилла Буданова, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко.