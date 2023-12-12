Москва, 12 декабря, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В Москве частично возобновили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом 12 декабря сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В остальных подразделения работы по устранению технического сбоя специалисты ещё не завершили. В ГИБДД пообещали обновлять информацию о работе инспекции по мере восстановления систем.

Как сообщало ИА Регнум, технический сбой в работе ресурсов ГИБДД Москвы произошёл утром 12 декабря. В связи с этим временно приостановили предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

Последний раз масштабный технический сбой в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции произошёл 4 октября. Из-за возникших неполадок увеличили время предоставления услуги по регистрации автомобилей. Что стало причиной сбоя, не уточнялось.