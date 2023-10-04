Москва, 4 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции 4 октября произошёл технический сбой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Астапкович Владимир/ИТАР-ТАСС

Из-за возникших неполадок увеличили время предоставления услуги по регистрации автомобилей. В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в ближайшие часы.

В МВД заявили, что специалисты профильных подразделений уже начали устранять причины сбоя, о возобновлении работы ведомство пообещало объявить дополнительно.

«Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», ― заверили в министерстве.

Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, подобная ситуация сложилась в Москве год назад. Из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов в столице приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.

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