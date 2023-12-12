Луганск, 12 декабря, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Поставленная украинской армии западная техника начала массово выходить из строя из-за неблагоприятных погодных условий, написал 12 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у ВФУ начали массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная западом», — сообщил Марочко.

Он пояснил, что из-за обледенения бронетехнику стало труднее использовать: не удаётся быстро попасть внутрь машины, к тому же из-за того, что сама техника примерзает к грунту, её нужно долго прогревать, а это демаскирует позиции.

По словам военного эксперта, орудия ВСУ часто заклинивает, досылающие механизмы выходят из строя. Ломается и стрелковое оружие, постоянно требуя обслуживания.

Как сообщало ИА Регнум, российский военный с позывным Ламбер рассказал 11 декабря, что под Артёмовском в ДНР украинские военные стараются избегать прямых столкновений с подразделениями ВС РФ. ВСУ стараются использовать дроны-камикадзе, а в стрелковый бой не вступают, потому что боятся погибнуть.

По словам генерала ВСУ Сергея Кривоноса, российские военные добиваются успеха в зоне СВО во многом благодаря использованию FPV-дронов и радиоразведке. У украинских военных не получается надёжно прятаться в сооружениях на передовой.