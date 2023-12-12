Лондон, 12 декабря, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Страны ЕС попросили главу британского правительства Риши Сунака действовать по аналогии с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем во времена Второй мировой войны. Об этом пишет Telegraph.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании.

Речь идёт о шагах Лондона в отношении Украины. Сунака призывают сделать так, чтобы Британия стала играть лидирующую роль в рамках западной помощи Киеву на фоне рисков полного прекращения такой поддержки.

Один из собеседников газеты заявил, что среди британских консерваторов пока не удаётся найти сильную личность, которая бы напомнила Западу о значении такой деятельности. В статье также говорится, что сокращение помощи Украине со стороны ЕС и США может привести к военному поражению Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября в Киеве с визитом побывал новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Это стало его первой поездкой на указанном посту. Глава МИД провёл встречу с Владимиром Зеленским.

Дэвид Кэмерон представляет Консервативную партию Британии. Он являлся премьер-министром Соединённого Королевства с 2010 по 2016 год.

3 декабря британская газета The Guardian написала, что Германия превращается в нового главного спонсора Киева из-за проблем с выделением помощи со стороны Лондона, Вашингтона и Брюсселя.