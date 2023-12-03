Лондон, 3 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Германия превращается в нового главного спонсора Киева из-за проблем с выделением помощи Украине в Великобритании, США и Европейском союзе. Об этом 2 декабря написала британская газета The Guardian.

IMAGO Chris Emil Janssen/Global Look Press Олаф Шольц и Владимир Зеленский

«Германия — новый лучший друг Украины… Когда продолжительность конфликта приближается к двухлетней отметке, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, что примечательно, теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву», — говорится в статье.

Как напомнил автор, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон «хвастливо заявлял», что является лучшим другом главы киевского режима Владимира Зеленского, однако теперешний глава британского правительства Риши Сунак всё ещё не сумел обеспечить Киеву возобновление ежегодной помощи в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов (почти три млрд долларов) в 2024 году.

При этом Венгрия мешает выделению помощи Украине в ЕС, а республиканцы — в Конгрессе США, добавляется в публикации.

Издание отметило, что в начале украинского конфликта Шольца критиковали за затягивание поставок военной помощи Украине, а в апреле 2022 года Киев даже отказывался приглашать собиравшегося приехать президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, однако теперь ситуация изменилась.

«Лидерство Великобритании на Украине ослабевает. Военное финансирование Великобритании закончится в марте, а в этом месяце Германия объявила о военной помощи на следующий год в размере восьми миллиардов евро», — заявил претендент на пост министра обороны от Лейбористской партии Джон Хили.

Спор на тему государственных займов в ФРГ «поставил под сомнение» заявленный Шольцем объём помощи Киеву, но, в отличие от министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, глава минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе своего визита на Украину «внёс внушительный аванс», отмечается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря генерал ВСУ Виктор Назаров пригрозил Европе и США проблемами в случае, если они перестанут поддерживать Киев. Он также назвал сигналом тревоги для союзников с Запада заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 декабря заявил, что Украина находится в критическом состоянии, однако ситуация может ещё ухудшиться. По его словам, это также произошло и из-за недостаточного объёма западной помощи Киеву. Он также призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков 3 декабря заявил, что ситуация в зоне проведения СВО для Украины действительно ухудшается.