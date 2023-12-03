Киев, 3 декабря, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Киевский режим в последнее время резко увеличил свой пакет американских гособлигаций, при этом государственный долг и дефицит бюджета Украины являются рекордными. Это следует из данных американского минфина.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно этой информации, анализ которой провело «РИА Новости», в период с февраля 2022 года по июль 2023-го (последние доступные данные опубликованы в сентябре) Киев увеличил свои вложения в американские трежерис на 7,6 млрд долларов, до 21,4 млрд долларов (18,2 млрд — в долгосрочных облигациях, остальное — в краткосрочных).

Белый дом, по данным Госдепа, за это же время направил Украине свыше 75 млрд долларов (включая 44,2 млрд долларов на оружие). По информации американского Института исследований внешней политики, к этой сумме нужно прибавить 38 млрд одобренных Конгрессом четырёх раундов финансирования, в результате чего суммарные обязательства США по Украине достигли 113 млрд долларов.

При этом, как рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, ЕС направил Киеву 85 млрд евро (27 млрд — на военную помощь), однако Украине не удаётся закрыть дефицит бюджета в размере 40 млрд долларов, и её госдолг, по официальным данным, достиг 136,35 млрд долларов.

Всё это происходит на фоне сокращения финансирования Киева со стороны Запада, о чём свидетельствуют многочисленные публикации западных СМИ на эту тему.

Как рассказали агентству эксперты, причины существенного увеличения портфеля трежерис Киевом могут оказаться разными, в том числе элементом диверсификации, так как гособлигации США всё ещё считаются высоконадёжными и стабильными во всём мире. В то же время, по их мнению, в этом случае это вторичная причина и мысль накупить побольше трежерис вряд ли принадлежит украинской стороне.

«Фактически это условия сделки. Высока вероятность, что значительная часть помощи оседает на финансовом рынке США. Вполне возможно, что это «заначка» для дальнейших боевых действий на случай очередного шатдауна либо когда финансирование Украины полностью прекратят», — пояснил эксперт по налогам, корпоративному управлению и защите личных активов Антон Свирякин.

По словам специалиста по государственному и муниципальному управлению Олега Долгицкого, связанные с Украиной политические процессы проходят через представителей Демпартии США, связанных с банкирами, которые защищают собственные экономические интересы.

Как полагает специалист по фондовому рынку Анна Рожкова, закупка трежерис прописана в условиях финансовой помощи Киеву со стороны США. Таким образом, потраченные на гособлигации деньги фактически не покидают экономику США.

Эксперты уточнили, что в США прагматично оценивают управляемость и коррупционные риски на Украине, не питая иллюзий на тему масштабов украинской коррупции.

«Понимая, что «кеш» попросту разворуют, в США сбалансировали выделяемый объём «живых» денег резервами в виде трежерис. У них есть механизмы контроля за «обналичиванием» ценных бумаг. Кроме того, условие покупки облигаций — страховка от обвинений в финансировании крайне коррумпированного режима. Ближе к выборам, когда критика по украинскому вопросу достигнет пика, администрация [президента США Джо] Байдена предъявит инвестиции Киева как козырь, мудрое решение: мол, мы понимали риски и подстраховались, заставив сформировать резервы», — пояснила по этому поводу Рожкова.

Уточняется, что плачевное состояние украинских финансов из-за этих приобретений не изменилось, а потому выплаты от эмитента трежерис — казначейства США не снизят дефицит и не пополнят военный бюджет Киева. Эти бумаги обладают высокой ликвидностью и малой доходностью.

Политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко 2 декабря заявил ИА Регнум, что вероятность того, что Сенат США резко сократит финансирование Киева, очень высока. Он уточнил, что финансирование может не сократиться до нуля, но при этом резко уменьшиться.

Ранее в этот же день американист Павел Шариков отметил в беседе с ИА Регнум, что президенту США будет проще добиться выделения денег Украине от Сената, где большинство мест принадлежит демократам. По его словам, желание Белого дома добиться выделения помощи Украине и Израилю одним пакетом связано с настроениями в администрации американского президента.