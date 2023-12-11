Вашингтон, 11 декабря, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Российского форварда клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщила пресс-служба организации в соцсети X (бывш. Twitter).

Хоккеист за этот период набрал семь очков, забив четыре гола и передав три результативные передачи в четырёх матчах. Он также является лидером в гонках бомбардиров (47 очков) и снайперов (19 голов) НХЛ в текущем сезоне. Кроме тог, Кучеров находится на первом месте по числу бросков (137), очков (22) и передач (15) в большинстве.

Второе место по итогам прошедшей недели знаял нападающий «Сан‑Хосе» Томаш Гертл, набравший забивший пять шайб и сделавший одну результативную передачу за три матча. На третьем месте — форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, у которого один гол и семь голевых передач за три игры.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября Кучеров в ходе матча с «Каролиной Харрикейнс» забил два гола и передал четыре результативные передачи. «Тампа-Бэй Лайтнинг» в той игре победила со счётом 8:2. Для российского форварда это была лучшая игра в карьере НХЛ.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе этой команды он дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Кроме того, хоккеист трижды набирал более 100 очков за сезон: (2018, 2019, 2023).