Вашингтон, 25 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ТАСС/ David Kirouac/CSM via ZUMA Wire) Никита Кучеров

Во встрече с «Каролиной Харрикейнс» Кучеров забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Игра завершилась со счётом 8:2.

Ранее в активе российского форварда было четыре игры с пятью очками.

Кучеров сейчас является лидером снайперской гонки НХЛ, на его счету 15 голов. Кроме того, он идёт на первом месте в списке лучших бомбардиров с 35 очками.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021). Трижды он набирал более 100 очков за сезон: (2018, 2019, 2023).

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче с «Эдмонтоном» он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Второй звездой признали также российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который дважды отличился в матче с «Нью-Джерси».