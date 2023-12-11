Екатеринбург, 11 декабря, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Вооружённые бойцы в масках прибыли 11 декабря в торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге, чтобы вручить повестки уклоняющимся от призыва на военную службу бывшим мигрантам, получившим российское гражданство.

Иван Шилов ИА REGNUM

В рейде приняли участие в том числе сотрудники СК и полиции. В Военно-следственном управлении подтвердили, что подобные мероприятия проводятся с целью выявления уклоняющихся от призыва из числа бывших иностранцев.

«Мужчин задерживают в возможных местах нахождения: на стройках, в различных учреждениях. После этого силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учёт», — привело заявление правоохранителей издание 66.ru.

Как сообщало ИА Регнум 15 ноября, около 50 посетителей ресторана в Воронеже неожиданно получили повестки в военкомат. В заведение под названием «Форт» прибыли местные силовики и начали проверку документов у отмечавших там день рождения гостей. В итоге им вручили повестки в военкомат, все они незадолго до этого получили российское гражданство.

В то же время, во время мобилизации на Украине повестку вручили 86-летней пенсионерке, а 7 декабря украинские военкомы прибыли в оздоровительный комплекс «Косино» в граничащем с Венгрией регионе Закарпатье, где раздали повестки всем находившимся там. Прибывшие были в военной форме, в балаклавах и с автоматами, и выгнали посетителей из саун и кабинетов, угрожая физической расправой.