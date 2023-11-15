Воронеж, 15 ноября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Около 50 посетителей ресторана в Воронеже неожиданно получили повестки в военкомат. Об этом стало известно 15 ноября.

Кошелев Илья/Global Look Press

В ресторан «Форт» накануне вечером прибыли местные силовики. У отмечавших в ресторане день рождения гостей начали проверять документы и вручили повестки в военкомат. Как сообщили «Вести Воронеж», их выдали недавно получившим российское гражданство азербайджанцам.

Как сообщало ИА Регнум, лидер банды, избивавшей петербуржцев, азербайджанец 18-летний Турал Мамедов, получил повестку перед побегом из России во время расследования. Он должен был явиться в военкомат 16 октября, но попытался скрыться в Азербайджане. Мамедов и его подельники нападали на прохожих и снимали это на видео. Его задержали на территории Азербайджана по запросу российской стороны.

Пресс-служба СК 27 октября сообщила о возбуждении12 уголовных дел по факту уклонения от прохождения военной службы. 12 уроженцев Средней Азии призывного возраста ранее получили российское гражданство, но, не имея оснований для отсрочки, не явились по повесткам в военкоматы. Следователи начали проведение процессуальных действий.