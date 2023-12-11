Курск, 11 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Специалисты сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили летевший с Украины дрон. Его сбили при подлёте к Курской области. Об этом «РИА Новости» рассказали в экстренных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

Беспилотник упал в Сумской области на Украине. Информация о его падении поступила в 18:40 10 декабря.

«В воскресенье в 18.40 мск поступила информация о падении после воздействия средств РЭБ летевшего с Украины в сторону Глушковского района Курской области беспилотника. Дрон упал на территории Сумской области», — сообщило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, в субботу 9 декабря десантники под Артёмовском уничтожили ударный гексакоптер типа «Баба Яга» ВСУ. Бойцы нанесли удар с помощью другого беспилотника, протаранив украинский дрон сверху.

Гексакоптер удалось заметить после проведения воздушной разведки. Украинская «Баба Яга» после сброса мин возвращалась в расположение подразделений ВСУ. Этот сельскохозяйственный дрон применяется ВСУ для сброса крупнокалиберных мин.

5 декабря силы ПВО в Белгородской области перехватили и уничтожили шесть дронов ВСУ. В Минобороны пояснили, что военнослужащие уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата и ещё три перехватили.

С началом проведения специальной военной операции ВСУ активно применяют беспилотники для ударов по территории России, атакуя в том числе и населённые пункты. Специалисты РЭБ и ПВО успешно отражают эти попытки террористических атак.