Белгород, 5 декабря, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Силы ПВО России вечером 5 декабря перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны.

«5 декабря т. г. (текущего года — Прим. ред.) около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА (беспилотными летательными аппаратами — Прим. ред.) самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили ещё три, отметили в Минобороны.

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