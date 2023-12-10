Донецк, 10 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу со стороны Украины подвергся Будённовский район в юго-восточной части Донецка. Сообщение об этом опубликовано 10 декабря в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обстрел зафиксирован в 11:30. Украинские войска, по данным представительства, выпустили по Будённовскому району две ракеты из РСЗО, их тип не уточняется. Сообщений о последствиях обстрела пока нет.

В СЦКК также сообщили о трёх обстрелах со стороны ВСУ с применением снарядов «натовского» калибра 155 мм, зафиксированных с начала суток. В 00:25 были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы, в 08:40 — Куйбышевский и в 08:45 — Кировский. Всего было выпущено восемь снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в Донецке семь мирных жителей были ранены в результате сброса взрывных устройств с украинских дронов. В Петровском районе на улице Добровольского возле ТК «Галактика» были ранены пятеро мужчин в возрасте от 20 лет до 51 года и 41-летняя женщина. Ранее в тот же день 81-летняя женщина пострадала в Кировском районе в результате сброса бомбы с вражеского беспилотника.

Российские военные и эксперты констатируют, что украинские операторы дронов целенаправленно высматривают скопление гражданских, а затем атакуют. Основные версии такой преступной тактики — либо безжалостность, либо обучение новичков, которым нужна «живая цель». Ещё одна версия — ВСУ пытаются терроризировать город, который и так уже обстреливают на протяжении девяти лет.