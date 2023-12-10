Москва, 10 декабря, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали, сообщил 10 декабря директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны», — сказал он «РИА Новости».

Сам Пригожин сообщил агентству, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.

Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года во время съёмок ток-шоу «Звёзды сошлись» Пригожину стало плохо, ему пришлось вызвать скорую помощь. Как рассказала соведущая шоу Лера Кудрявцева, у Пригожина поднялось давление и были признаки онемения лица. Врачи скорой помощи диагностировали транзиторную ишемическую атаку.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря стало известно о госпитализации самой Кудрявцевой. Она попала в больницу в Минске с воспалением лёгких. Телеведущая должна была выступать в столице Белоруссии на «Песне года», но по прилёту почувствовала себя плохо. Кудрявцева обратилась к медикам, и результаты КТ показали, что у неё воспаление лёгких.

Днём ранее СМИ сообщили о госпитализации певца Леонида Агутина. Отмечалось, что у 55-летнего артиста якобы диагностировали тромбоз глубоких вен и прописали продолжительное медикаментозное лечение. Агутин подтвердил госпитализацию и уточнил, что врачи обнаружили у него блуждающий тромб и сделали срочную операцию. По его словам, операция прошла успешно, а врачи продолжают наблюдение. Как скоро его должны выписать из больницы, певец не сообщил, отметив лишь, что врачи обещают, «что это не надолго».