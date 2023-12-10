Минск, 10 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Телеведущая Лера Кудрявцева госпитализирована в Минске с воспалением лёгких. Об этом она сообщила в своём блоге в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лера Кудрявцева

По её словам, в Минске она должна была выступать на «Песне года», но по прилёте почувствовала себя плохо. Телеведущая обратилась к медикам и результаты КТ показали воспаление лёгких.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее СМИ сообщили о госпитализации певца Леонида Агутина. Отмечалось, что у 55-летнего артиста якобы диагностировали тромбоз глубоких вен и прописали продолжительное медикаментозное лечение.

Агутин подтвердил госпитализацию и уточнил, что врачи обнаружили у него блуждающий тромб и сделали срочную операцию. По его словам, операция прошла успешно, а врачи продолжают наблюдение. Как скоро его должны выписать из больницы, певец не сообщил, отметив лишь, что врачи обещают, «что это не надолго».

В конце ноября стало известно, что в больницу попал актёр и певец Михаил Боярский. Его госпитализировали в петербургскую Мариинскую больницу. Близкие Боярского подтвердили, что у него диагностировали инфаркт, но отметили, что состояние актёра уже стабилизировалось.