Москва, 7 апреля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин почувствовал себя плохо, и ему вынуждены были вызвать скорую помощь. Об этом соведущая шоу «Звёзды сошлись» 7 апреля рассказала «Известиям».

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

«Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое. И с утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками совсем плохо стало: онемело пол-лица, и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказала Кудрявцева.

Как ранее сообщалось, в Сети появилась аудиозапись разговора, который, как утверждалось в сопроводительном тексте, состоялся между Иосифом Пригожиным и российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В ходе телефонной беседы звучит критика в адрес представителей российских властей в связи со спецоперацией. Сам Пригожин назвал эту аудиозапись фальшивкой.