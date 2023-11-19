Киев, 19 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Большое число иностранных наёмников, прибывших воевать за Киев, сразу уезжают с Украины, столкнувшись с ожесточенными боевыми действиями. Об этом 19 ноября заявил офицер украинской армии Дмитрий Костюк, его слова привёл телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Многие из них [наёмников] приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются», — рассказал он.

По словам офицера ВСУ, большая часть зарубежных наёмников ожидает, что бои — это перестрелка с противником, не осознавая масштаб использования артиллерии в конфликте, под огнём которой приходится находиться всё время.

В результате этого большая часть наёмников расторгает договор, добавил Костюк.

«С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это происходило при мне. Почти половина людей увидела всё это и сказала: «Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября взятый в плен сержант «второго интернационального легиона обороны Украины» Георгий Чубетидзе заявил, что воюющих за Киев иностранных наёмников размещают на съёмных квартирах в Славянске, потому что командование ВСУ боится ударов российской артиллерии по скоплению сил.

Чубетидзе 14 ноября рассказал, что два его сослуживца из Франции застрелили мирного жителя, который не пустил их в свой дом. По его словам, в среде иностранных наёмников ВСУ много лиц, совершивших в своих странах тяжкие преступления и избегающих наказания с помощью службы в рядах украинской армии.

Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в августе рассказывал о росте недовольства в рядах ВСУ из-за отсутствия успехов на передовой, из-за чего фронт массово оставляют иностранные наёмники.

А президент России Владимир Путин 23 июля заявил, что иностранные наёмники на стороне ВСУ несут значительные потери из-за своей глупости.

По данным Минобороны на 10 июля, на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.