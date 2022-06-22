Вашингтон, 22 июня, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Провокацию против России в Восточной Европе, действуя «руками» Литвы и Польши могут устроить Соединённые Штаты. Такое предположение сделал чилийский журналист Гонсало Лира Лопес в видеозаписи, опубликованной им в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Журналист предполагает, что за решением Литвы ввести ограничение на транзит российских грузов в Калининградскую область на самом деле стоят США, которые намерены спровоцировать конфликт в регионе. Лопес убеждён в том, что администрация главы Белого дома Джозефа Байдена приказала Литве и Польше организовать провокацию в Восточной Европе против России.

По мнению чилийского журналиста НАТО пытается спровоцировать Россию на защиту Калининграда.

«Литва перерезала коридор между Калининградом и Россией. Также наблюдаются действия, похожие на перемещение литовских войск. У Литвы микроскопическая армия, но польские войска также пришли в движение. В последнее время они активизировались на границе с Белоруссией», — указал Лопес.

Журналист предполагает, что пытаясь разжечь новый конфликт в Восточной Европе, Белый дом на самом деле старательно отвлекает внимание населения своей страны от проблем в экономике, повышения цен на топливо и высокой инфляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский обозреватель The National Interest Крис Осборн рассказал о способе защиты стран Прибалтики от якобы возможного вторжения России.