Киев, 3 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. На Западной Украине мужчину насильно вытащили из машины и отправили в военкомат. Об этом сообщил бизнесмен Алексей Кушнаренко, который сейчас служит добровольцем в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Он уточнил, что грузовой автомобиль, который официально перевозит груз, на блокпосте в Закарпатской области утром 1 декабря остановили военкомы Межгоровского территориального центра комплектования. Они вытащили водителя из машины и отвезли его в военкомат.

«Признали за час годным к службе и отправили в Ровно на учёбу, потому что в армии он не служил. Обращались как со скотом, забрали документы, изъяли телефон», ― написал бизнесмен в соцсети.

При этом, добавил он, гружёная машина осталась брошенной посреди города открытая и без охраны.

Как уточнило в Telegram-канале издание «Страна. ua», водитель был официально оформлен на предприятии.

Как сообщало ИА Регнум, подобный случай произошёл в Закарпатской области 13 ноября. Сотрудники военкомата насильно задержали водителя автобуса, привезшего из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо, и вручили ему повестку о призыве в ВСУ.

Мужчина остановился на ночлег в хостеле, где его силой задержали работники военкомата вместе с полицией. При этом то, что он был единственным водителем для детской группы спортсменов, во внимание не приняли. Также у него силой отняли телефон, не дав ему связаться с родными и тренерами. После прохождения медкомиссии водителю дали военный билет и отправили в учебный центр в Чернигове.

В конце ноября в Днепропетровске повестку выписали 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование.

В начале сентября минобороны Украины издало указ, согласно которому ограниченно годные к службе мужчины теперь подлежат мобилизации. Служить такие граждане будут по конкретной военной специальности, которую назначит врачебная комиссия.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мобилизация на Украине будет ужесточаться, поскольку дефицит военных на передовой растёт, страна испытывает трудности с пополнением войск.

Как заявила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова, сотни тысяч граждан Украины делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Она добавила, что власти Украины уже готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые будут способствовать урегулированию данного вопроса.