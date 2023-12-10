Киев, 10 декабря, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Украинские военные не считаются с возможностями ограниченно годных призывников, их отправляют даже в штурмовые подразделения, заявил в интервью каналу НТА секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Депутат напомнил, что ограниченно годным призывник является только для военкомата, при попадании в армию этот вопрос не стоит. В военкомате ограниченно годным призывникам предоставляют штабные и тыловые должности, в военных частях это не соблюдается.

Костенко назвал эту ситуацию проблемой. При такой негативной политики армии притока добровольцев в ВСУ не будет, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о признании на Украине годным к службе инвалида без ноги. Во временном удостоверении военнообязанного, выданного киевским ТЦК указано, что у призывника выявлена ампутационная культя правой ноги выше уровня верхней трети голени. Комиссия признала мужчину годным к военной службе, добавил Рогов.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко 30 ноября предложил использовать для мобилизации в армию данные реестра избирателей. Здесь содержится наиболее правдивая информация, сказал он. Тимочко также предложил расширить перечень тех, кого могут мобилизовать в ВСУ, и выступил за увеличение призывного возраста.

В сентябре уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил отменить статус «ограниченно годен» для призыва в ряды ВСУ. Призывник на Украине должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден, сказал он.