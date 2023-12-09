Ужгород, Украина, 9 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В Закарпатской области Украины сотрудники военкоматов нагрянули в оздоровительный комплекс в селе Косино, чтобы вручить повестки находившимся внутри мужчинам. Кадры рейда опубликовало издание «Страна. ua».

Кадр из видео

К опубликованному видео издание написало, что 7 декабря несколько десятков людей в военной форме и балаклавах ворвались в комплекс и вывели на улицу полураздетых людей из саун и процедурных кабинетов. Также сообщается, что в ходе рейда сотрудники военкоматов применили силу к посетителям.

«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила», — добавили в администрации комплекса.

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Как передавало ИА Регнум, на Украине из-за больших потерь и нехватки желающих ехать на фронт продолжают ловить мужчин, чтобы отправить в военкомат. Так, бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, рассказал, как 1 декабря военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который официально вёз груз на блокпост. Предприниматель добавил, что с пойманным мужчиной обращались, «как со скотом», и признали годным к службе в армии всего за час.

До этого похожий случай произошёл в Закарпатской области 13 ноября. Сотрудники военкомата насильно задержали водителя автобуса, привезшего из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо, и вручили ему повестку о призыве в ВСУ.

Более того, в конце ноября в Днепропетровске повестку выписали 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование.