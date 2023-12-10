Симферополь, 10 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о якобы наличии «наработок», которые вынудят Россию уйти из Крыма, являются дурманом и опиумом для украинцев. Об этом заявил зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться», — цитирует его «РИА Новости».

Он задался вопросом, сколько надо еще «умеровых, зеленских и подоляков», чтобы народ Украины наконец-то разобрался, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, где справедливость и порядок, а где беспредел и продажа национальных интересов.

Россия в конфликте на Украине выйдет победителем, а главная задача Киева — не думать о захвате, а «срочно делать наработки по плану капитуляции», заключил Шонус.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Умеров заявил, что Киев готовит определённые «наработки», которые в следующем году якобы помогут ВСУ захватить Крым. По его словам, наработки, которые Украина готовит на 2024 год, дадут ВСУ «очень хорошие возможности» для вытеснения России с Крымского полуострова. При этом он не стал уточнять, о каких именно действиях идёт речь.

Несмотря на то, что Крым вернулся в состав России ещё в марте 2014 года по итогам законного референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России, власти Украины продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утрачен контроль.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шереметназвал эти заявления шутовством. Он подчеркнул, что все враждебные угрозы и планы против России в очередной раз будут разрушены, а враги уничтожены силой духа и мощи российского оружия.