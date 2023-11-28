Киев, 28 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. На Украине захотели переименовать города в российском Крыму. В частности, в рамках так называемой «деколонизации», речь идёт о топонимах с тюркским происхождением или исторических крымскотатарских наименованиях.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Географическим названиям в Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этом шла речь на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского министерства реинтеграции.

Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам законного референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Власти Украины с того момента продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утрачен контроль. Многие западные партнёры в этом поддерживают Киев. Российское руководство неоднократно заявляло, что референдум проведён по закону и демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», как сообщало ИА Регнум, на Украине приняли в 2015 году. Усилилась борьба с советскими и российскими памятниками, к 2022 году в стране снесли более 2,5 тыс. монументов и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Позднее начались действия с объектами, названия которых связаны непосредственно с Россией: так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина, во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявлял, что идея изгнания русских уже долго занимает украинские умы, и что дерусификация по логике Киева означает истребление идентичности этнических русских.