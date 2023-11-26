Киев, 26 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Польские перевозчики с 27 ноября будут круглосуточно блокировать контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Украиной. Об этом сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам чиновника, до 26 ноября польские дальнобойщики препятствовали движению грузовиков из Украины с 10:00 до 21:00, однако с 27 ноября протестующие начнут круглосуточно блокировать границу.

Демченко также добавил, что ранее заблокированная словацко-украинская граница вновь открыта и через неё уже проехало более 350 грузовиков.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной (Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская) и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство Польши и власти ЕС не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала специальной военной операции России. Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.

Польские перевозчики также подозревают украинскую сторону в недобросовестной конкуренции: регуляторы на Украине используют коррупционные схемы, чтобы продвигать в обход электронной очереди нужных им перевозчиков.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» границы с Украиной. Она слишком дорого обходится украинцам, сказал чиновник. По его словам, «гигантский вклад Польши в победу Украины» сводится на нет рядом маргиналов, которые блокируют поставки гуманитарных товаров в страну, второй год «защищающую безопасность Европы».

Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что Украина испытывает трудности на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска польскими перевозчиками. По мнению Зеленского, польской стороне нужно дать немного больше времени для решения вопросов, а украинской, в свою очередь, иметь взвешенную политику. Киевский лидер также заявил, что у страны есть план в этом отношении, которому будут следовать для урегулирования ситуации на границе.