Симферополь, 10 декабря, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение о том, что в ближайшее время произойдёт территориальный развал Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Убеждён, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошёл», — приводит «РИА Новости» слова Константинова.

Он также указал на то, что уровень деградации нынешней Украины уже очевиден и это видят не только в России, но и в Европе.

«Конечно, нам нельзя недооценивать соперника, но многое свидетельствует о том, что они на пределе своих возможностей. Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения», — подчеркнул глава крымского парламента, добавив, что будущее Украины без России печально.

По его мнению, Украина будет превращена не в часть европейского сообщества, о чём они мечтали, а в некую чёрную дыру, в которой будет процветать торговля наркотиками, бандитизм и другие преступные, аморальные вещи.

«Для народа это жуткая ситуация, болото, бесперспективная жизненная ситуация», — заявил Константинов, отметив, что уже сейчас Украина никому не нужна из своих западных хозяев.

Как передавало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны. Он отметил, что дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски, высказал мнение Риттер, уточнив, что такой сценарий будет самоубийственным для Киева, это приведёт к прекращению существования Украины как государства.

Экс-разведчик добавил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия бесконечно. У России достаточно войск, чтобы разгромить украинскую армию по всей длине линии соприкосновения, отметил офицер.

Ранее в испанской газете El País появился материал о том, что конфликт на Украине может привести к расколу страны, как это было на Корейском полуострове. Авторы отметили, что в политических дебатах о будущем Украины «появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части».