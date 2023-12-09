Симферополь, 9 декабря, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Заявление киевских властей о якобы наличии «наработок», которые заставят Россию уйти из Крыма, сплошная утопия, заявил 9 декабря «РИА Новости» представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт. С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия», — сказал он.

Киевским политикам и чиновникам он посоветовал, пока не поздно, позаботиться о своей дальнейшей судьбе.

«Спецоперация на Украине обязательно достигнет своих целей, и все виновные в кровопролитии будут привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готовит определённые «наработки», которые в следующем году якобы помогут ВСУ захватить Крым. По его словам, наработки, которые Украина готовит на 2024 год, дадут ВСУ «очень хорошие возможности» для вытеснения России с Крымского полуострова. При этом он не стал уточнять, о каких именно действиях идёт речь.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал эти заявления шутовством. Депутат подчеркнул, что все враждебные угрозы и планы против России в очередной раз будут разрушены, а враги уничтожены силой духа и мощи российского оружия.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее отмечал, что угрозы Киева захватить Крым — это проявление информационной войны, которую Украина ведёт по наущению Запада. Он напомнил, что Киев не смог захватить Донбасс за девять лет, подчеркнув, что отнять территории у ядерной державы никому не под силу. Заявления из Киева о планах захватить Крым он назвал кудахтаньем для внутреннего потребителя, рассчитанным на избирателей, которым нужно дать хоть какой-то положительный прогноз на фоне общего провала Украины.