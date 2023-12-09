Москва, 9 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Премия «Патриот-2023», которая вручается представителям педагогического сообщества, волонтёрских, поисковых организаций, является достойной оценкой созидательного труда на благо Отечества, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности. Направляете свои усилия на сбережение памяти о героических страницах нашей истории, богатейшего культурного, духовного наследия. Подчеркну, ваша образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность сегодня в высшей степени востребована», — сказано в обращении российского лидера по случае торжественной церемонии вручения Национальной премии «Патриот-2023».

Путин отметил, что на форуме участники смогут обсудить актуальные проблемы, находящиеся в центре общественного внимания, обменяться наработанным опытом и практиками, дать старт новым проектам и инициативам.

«Поздравляю лауреатов с заслуженным успехом, желаю всего самого доброго», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря президент в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ принял участие в работе международного форума гражданского участия «Мы вместе». Мероприятие объединило 10 тысяч участников из 95 стран мира.

Там он вручил премию «Волонтёр года», её лауреатом стала Наталья Аминева. Аминева вместе с мужем, детьми и родителями изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также оказывает другую помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции России.