Москва, 4 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 декабря в рамках форума «Мы вместе» вручил премию «Волонтёр года». Лауреатом стала Наталья Аминева и её семья.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Аминева вместе с мужем, детьми и родителями изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также оказывает другую помощь бойцам, участвующими в проведении специальной военной операции России.

Ранее в 2017 году Аминева создала детский волонтёрский отряд «Юннаты из «Ростка». Он занимается экологическим просвещением, природоохранной деятельностью, проводит экологические акции и уроки.

В ходе своего выступления на церемонии вручения премии Владимир Путин поблагодарил волонтёров за помощь в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 декабря президент прибыл на ВДНХ, где в рамках выставки «Россия» проходит международный форум гражданского участия «Мы вместе». Мероприятие продлится до 7 декабря, в 2023 году форум объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года. Гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов.