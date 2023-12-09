Пекин, 9 декабря, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Береговая охрана КНР применила водомёт против судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, которые следовали к рифу Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщает телеканал GMA News.

Global Look Press/Cfoto

По его информации, суда доставляли продовольствие и топливо рыбакам, которые ведут рыбный промысел в данном районе. При этом Китай сначала потребовал покинуть его, заявив, что риф Скарборо является территорией КНР, уточнил телеканал.

Отмечается, что филиппинцы проигнорировали данные предупреждения, заявляя, что находятся в своей исключительной экономической зоне. Тогда береговая охрана Китая направила водомёт непосредственно на филиппинские суда, говорится в материале.

Национальная оперативная группа правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море осудила действия Китая.

«Национальная оперативная группа в Западном Филиппинском море решительно осуждает незаконные и агрессивные действия, совершённые береговой охраной Китая и китайским морским ополчением против судов гражданского бюро рыболовства и водных ресурсов Datu Sanday, Datu Bankaw и Datu Tamblot сегодня во время очередной гуманитарной миссии по предоставлению субсидий на нефть и продуктовых наборов более чем 30 филиппинским рыболовецким судам вблизи Бахо-де-Масинлок в Западной части Филиппинского моря», — цитирует телеканал текст заявления.

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Как передавало ИА Регнум, Китай много лет ведёт территориальные споры с несколькими странами в Юго-Восточной Азии из-за Парасельских островов и Спратли в Южно-Китайском море.

Так, в январе китайская береговая охрана прогнала филиппинских рыбаков в спорной акватории Аюнгин. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил, что Манила из-за этого направит Китаю протест. Он надеется, что стороны смогут урегулировать вопрос ловли рыбы в спорной акватории, и не видит в слежке за филиппинскими рыболовецкими лодками пользы для Китая.

В управлении береговой охраны КНР 22 октября сделали заявление, что Филиппины намеренно организовали столкновения с китайскими судами в районе спорной акватории Южно-Китайского моря. В управлении добавили, что Филиппины серьёзно нарушили международные правила и угрожали безопасности китайских судов. Инциденты произошли 22 октября у отмели Аюнгин. Как заявила китайская сторона, береговая охрана пыталась оттеснить филиппинское судно, которое предприняло «самовольные действия», в результате чего произошло лёгкое столкновение с катером КНР.