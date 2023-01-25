Манила, 25 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что Манила подаст Китаю протест из-за сообщений о том, что китайская береговая охрана прогнала филиппинских рыбаков в спорной акватории Аюнгин, сообщает филиппинская газета Manila Times.

Стрингер/ РИА Новости Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший

«Это не помешает нам продолжать выступать с официальным протестом и направить вербальную ноту по этому поводу», — заявил глава Филиппин.

Фердинанд Маркос-младший надеется, что стороны смогут урегулировать вопрос ловли рыбы в спорной акватории, добавив, что не видит в слежке за филиппинскими рыболовецкими лодками пользы для Китая.

«Эти рыбацкие лодки не вооружены. Они ни для кого не представляют угрозы», — отметил президент.

Напомним, Китай много лет ведет территориальные споры с несколькими странами в Юго-Восточной Азии из-за Парасельских островов и Спратли в Южно-Китайском море.