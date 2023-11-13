Ужгород, Украина, 13 ноября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Сотрудники военкомата в Закарпатской области насильно задержали водителя автобуса, привезшего из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо, и вручили ему повестку о призыве в ВСУ. Об этом 13 ноября сообщило украинское издание «Вести» в Telegram-канале.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

«В Ужгороде работники ТЦК (военкомат. — Прим. ред.) схватили водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницкой области на соревнования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина остановился на ночлег в хостеле, где его силой задержали работники военкомата вместе с полицией, которые не приняли во внимание то, что он был единственным водителем для детской группы спортсменов.

По данным портала, после этого у мужчины силой отняли телефон, не дав ему связаться с родными и тренерами. После прохождения медицинской комиссии водителю дали военный билет и отправили в учебный центр в Чернигове. Затем перевозчик подготовил другого водителя для возвращения домой юных спортсменов. За ключами от автобуса в военкомат пришлось посылать девушку.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной украинской бригады Юрий Кузьмич рассказал, что призванные по мобилизации в ВСУ не получают натовского оружия и техники, потому что командиры и власти страны боятся мятежа. Пленный уточнил, что имеет в виду некоторые бригады с большим количеством мобилизованных солдат.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 ноября подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на подконтрольной Киеву территории Украины ещё на 90 суток. Они будут действовать до 14 февраля 2024 года.