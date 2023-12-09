Стокгольм, 9 декабря, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу однозначно сказал журналистам, что федерация не допустит легкоатлетов из России на Олимпиаду в Париже. Тем самым он проигнорировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян в нейтральном статусе.

Weforum.org Себастьян Коу

World Athletics отказался снять с российских легкоатлетов отстранение.

«У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть чёткая позиция, которая не изменилась, она была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи», — сказал Коу.

При этом он акцентировал, что не исключает появления российских спортсменов на парижских Олимпийских играх, но не в лёгкой атлетике.

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение МОК об участии российских спортсменов в Олимпиаде только в нейтральном статусе абсолютно неприемлемым. Дискриминационные условия противоречат спортивным принципам и наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту, сказал он.

В МИД РФ решение об участии в Олимпиаде оставили за самими спортсменами. Только им и профессиональному сообществу решать, ехать или нет на соревнования в Париж. Официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову не удивила поздняя публикация критериев МОК, поскольку цель тех, кто это делает, — нанести России как можно больший ущерб во всём.