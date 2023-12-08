В США признали, что разработали проигрышную стратегию контрнаступления ВСУ
Джонсон: разработанная США стратегия для ВСУ была изначально обречена на провал
Вашингтон, 8 декабря, 2023, 20:16 — ИА Регнум. США разработали проигрышную стратегию контрнаступления ВСУ, она изначально была обречена на провал. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своём сайте.
«США взяли на себя инициативу в разработке военной стратегии, когда у них даже не было опыта в подобных условиях, и были удивлены тем, что контрнаступление Украины провалилось», — отметил Джонсон.
По его словам, Вашингтон согласился дать ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку, не поставив при этом артиллерийские снаряды или самолёты, необходимые для проведения операции.
По словам эксперта, провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием авиации и плохой подготовкой украинской армии.
Он добавил, что Запад заранее знал, что у наступательных действий ВСУ нет шансов на успех.
Как сообщало ИА Регнум, немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. По его словам, украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия.
Газета The Washington Post заявила, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что мировая общественность переключилась на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, боевой дух ослабевает.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он отметил, что российские военные расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.