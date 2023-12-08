Вашингтон, 8 декабря, 2023, 20:16 — ИА Регнум. США разработали проигрышную стратегию контрнаступления ВСУ, она изначально была обречена на провал. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«США взяли на себя инициативу в разработке военной стратегии, когда у них даже не было опыта в подобных условиях, и были удивлены тем, что контрнаступление Украины провалилось», — отметил Джонсон.

По его словам, Вашингтон согласился дать ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку, не поставив при этом артиллерийские снаряды или самолёты, необходимые для проведения операции.

По словам эксперта, провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием авиации и плохой подготовкой украинской армии.

Он добавил, что Запад заранее знал, что у наступательных действий ВСУ нет шансов на успех.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. По его словам, украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия.

Газета The Washington Post заявила, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что мировая общественность переключилась на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, боевой дух ослабевает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он отметил, что российские военные расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.