Берлин, 5 декабря, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. Об этом 5 декабря немецкий журналист Юлиан Рёпке написал в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия», — отметил Рёпке.

Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена на протяжении полугода водила за нос Украину, мир и саму себя, пока не осознала всю правду.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The Washington Post написала, что перед началом контрнаступления ВСУ Украина и Запад недооценили способность России восстанавливаться и использовать свои неизменные преимущества. По ходу конфликта Россия приспосабливалась, а к марту 2023 года уже много месяцев готовила оборонительные сооружения, отметили авторы.

Также The Washington Post заявила, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что мировая общественность переключилась на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, боевой дух ослабевает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он отметил, что российские военные расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.