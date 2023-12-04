Вашингтон, 4 декабря, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Об этом 4 декабря написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 2023 год начался с решимости на Западе и заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о «решительной победе», но сейчас эти настроения становятся все более блёклыми.

Издание обратило внимание, что мировая общественность переключилась на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, боевой дух ослабевает.

«Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений, чем победу Украины», — пишет газета.

В издании добавили, что неубедительные и обескураживающие результаты контрнаступления ВСУ ставят перед западными сторонниками Киева отрезвляющие вопросы о будущем.

Как ранее передавало ИА Регнум, польский генерал Леон Коморницкий заявил, что Вооружённые силы РФ перешли к полной ликвидации ВСУ, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева приведёт к его скорому поражению. По его мнению, украинское командование допустило крупный просчёт, сильно промедлив с контрнаступлением, что дало российской армии достаточно времени для подготовки к обороне.

Ранее The Washington Post написала, что с началом зимы украинские военные чиновники стали признавать, что конфликт зашёл в тупик.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения.