Москва, 8 декабря, 2023, 20:27 — ИА Регнум. С 8 по 20 декабря на сайте Дома молодёжи пройдёт народное голосование, которое определит Молодёжную столицу России 2024 года, сообщили ИА Регнум в Росмолодёжи.

Росмолодежь

В 2023 году почётный титул принадлежит Нижнему Новгороду. Новую Молодёжную столицу объявят 22 декабря на финальной церемонии премии молодёжных достижений «Время молодых», которая пройдёт на Международной выставке-форуме «Россия».

Ранее экспертная комиссия отобрала пять городов-кандидатов на звание Молодёжной столицы. В их число вошли Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск и Москва. Помимо итогов народного голосования, для определения победителя будут учитываться результаты инспекционных выездов в города-номинанты, которые пройдут в формате онлайн-шоу.

В состав экспертной комиссии вошли представители медиакомпаний и издательств, крупного и малого бизнеса, госкорпораций, исследовательских организаций, организаций экосистемы молодёжной политики, а также победители премии «Время молодых» прошлых лет.

Город, получивший титул Молодёжной столицы, приобретёт право на проведение проектов Росмолодёжи, к примеру, федерального грантового конкурса, также городу помогут с медиастратегией продвижения и окажут поддержку в реализации проектов.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на участие во Всемирном фестивале молодёжи уже поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран. На фестивале будут задействованы 4 тысячи волонтёров.

Указ о проведении в России в 2024 году Всемирного фестиваля молодёжи подписал президент Владимир Путин. Мероприятие нацелено на развитие международного молодёжного сотрудничества. Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» (Сочи). Проведение региональной программы фестиваля запланировано с 10 по 17 марта, её должны посетить представители 30 российских городов.